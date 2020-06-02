Entre Doire et Bertrande 90 kms Saint-Chamant Cantal
Partez à la découverte de la vallée de la Doire et la vallée de la Bertrande. Prenez de la hauteur au col de Légal et contemplez l’histoire devant les châteaux d’Anjony et de Saint-Chamant !
+33 4 71 40 58 08
English : From the Doire to the Bertrande 90km
Explore the Doire Valley and the Bertrande Valley. Take to the heights at the Col de Légal and contemplate history in front of the castles of Anjony and Saint-Chamant !
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Tal der Doire und das Tal der Bertrande. Steigen Sie auf dem Col de Légal in die Höhe und betrachten Sie die Geschichte vor den Schlössern von Anjony und Saint-Chamant!
Italiano :
Scoprite la valle della Doire e la valle di Bertrande. Godetevi la vista sul Col de Légal e contemplate la storia davanti ai castelli di Anjony e Saint-Chamant!
Español :
Descubra el valle de Doire y el valle de Bertrande. Disfrute de una buena vista del Col de Légal y contemple la historia frente a los castillos de Anjony y Saint-Chamant
