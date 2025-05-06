Entre dolmen et gravure Ponchon Oise

Entre dolmen et gravure Eglise, rue du Pont Delettre 60430 Ponchon Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Cette balade vous fera découvrir Ponchon et le hameau de Pierrepont.
Facile

 

English :

This walk will introduce you to Ponchon and the hamlet of Pierrepont.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung lernen Sie Ponchon und den Weiler Pierrepont kennen.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà attraverso Ponchon e la frazione di Pierrepont.

Español :

Este paseo le llevará a través de Ponchon y la aldea de Pierrepont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France