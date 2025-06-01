Entre Doubs et Cusancin Villers-Saint-Martin Doubs

Entre Doubs et Cusancin Villers-Saint-Martin Doubs vendredi 1 août 2025.

Entre Doubs et Cusancin A pieds Difficile

Entre Doubs et Cusancin 25110 Villers-Saint-Martin Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18500.0 Tarif :

Très belle randonnée à la découverte des paysages de la vallée du Cusancin et de la vallée du Doubs avec de très belles vues sur les plateaux. Entre chemins de crêtes, pâtures et sentiers forestiers, profitez d’une variété de paysages d’exceptions !

Difficile

http://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

A beautiful hike to discover the landscapes of the Cusancin and Doubs valleys, with magnificent views over the plateaus. Between ridge paths, pastures and forest trails, enjoy a variety of exceptional landscapes!

Deutsch :

Sehr schöne Wanderung zur Entdeckung der Landschaften des Cusancin-Tals und des Doubs-Tals mit sehr schönen Ausblicken auf die Hochebenen. Genießen Sie zwischen Kammwegen, Weiden und Waldpfaden eine Vielfalt an außergewöhnlichen Landschaften!

Italiano :

Si tratta di un’escursione ideale per scoprire i paesaggi delle valli del Cusancin e del Doubs, con una splendida vista sugli altipiani. Tra sentieri di cresta, pascoli e piste forestali, godetevi una varietà di paesaggi eccezionali!

Español :

Un paseo ideal para descubrir los paisajes de los valles del Cusancin y del Doubs, con unas vistas magníficas de las mesetas. Entre senderos de cresta, pastos y pistas forestales, ¡disfrute de una variedad de paisajes excepcionales!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data