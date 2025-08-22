Entre France et Normandie Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Entre France et Normandie

Entre France et Normandie place de la Madeleine 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton Eure Normandie

Durée : 300 Distance : 18500.0 Tarif :

Ce circuit franchit la frontière entre le Royaume de France et le duché de Normandie. Vous découvrirez plusieurs magnifiques châteaux au cours de votre balade.

http://www.normandie-sud-tourisme.fr/ +33 2 32 32 17 17

English : Entre France et Normandie

This tour crosses the border between the Kingdom of France and the Duchy of Normandy. You will discover several magnificent castles during your walk.

Deutsch :

Diese Route überquert die Grenze zwischen dem Königreich Frankreich und dem Herzogtum Normandie. Auf Ihrer Fahrt werden Sie mehrere prächtige Schlösser entdecken.

Italiano :

Questo tour attraversa il confine tra il Regno di Francia e il Ducato di Normandia. Durante la passeggiata scoprirete diversi magnifici castelli.

Español :

Este recorrido atraviesa la frontera entre el Reino de Francia y el Ducado de Normandía. Durante su paseo descubrirá varios castillos magníficos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme