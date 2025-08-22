Entre Garonne et Canal Damazan Lot-et-Garonne

Entre Garonne et Canal Vélo de route Facile

Entre Garonne et Canal 47160 Damazan Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 26800.0 Tarif :

Ce parcours relie la Garonne à son canal à travers une plaine céréalière. Il permet de découvrir la vallée, les coteaux des Landes de Gascogne et la forêt. La bastide de Damazan construite en 1259, est entourée d’un rempart et de tourelles. Ses 4 portes marquent les points cardinaux.

Facile

English : Entre Garonne et Canal

This route connects the Garonne to its canal through a cereal plain. It allows you to discover the valley, the hillsides of the Landes de Gascogne and the forest. The bastide of Damazan, built in 1259, is surrounded by a rampart and turrets. Its 4 gates mark the cardinal points.

Deutsch : Entre Garonne et Canal

Dieser Weg verbindet die Garonne mit ihrem Kanal durch eine von Getreideanbau geprägte Ebene. Er ermöglicht es Ihnen, das Tal, die Hänge der Landes de Gascogne und den Wald zu entdecken. Die 1259 erbaute Bastide Damazan ist von einer Stadtmauer und Türmchen umgeben. Ihre vier Tore markieren die Himmelsrichtungen.

Italiano :

Questo percorso collega la Garonna al suo canale attraverso una pianura cerealicola. Permette di scoprire la valle, le colline delle Landes de Gascogne e la foresta. La città fortificata di Damazan, costruita nel 1259, è circondata da un bastione e da torrette. Le sue 4 porte segnano i punti cardinali.

Español : Entre Garonne et Canal

Esta ruta une el Garona con su canal a través de una llanura de cereales. Permite descubrir el valle, las colinas de las Landas de Gascuña y el bosque. La ciudad fortificada de Damazan, construida en 1259, está rodeada por una muralla y torretas. Sus 4 puertas marcan los puntos cardinales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine