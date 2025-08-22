Entre lac et forêt Éguzon-Chantôme Indre

Entre lac et forêt A pieds

Entre lac et forêt Place de la République 36270 Éguzon-Chantôme Indre Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 16100.0 Tarif :

Côtoyiez les premiers contreforts du Massif Central sur ce sentier entre lac et forêt.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289484-entre-lac-et-foret +33 2 54 47 43 69

English :

You will discover the first foothills of the Massif Central on this trail between lake and forest.

Deutsch :

Auf diesem Weg zwischen See und Wald kommen Sie an den ersten Ausläufern des Zentralmassivs vorbei.

Italiano :

Su questo sentiero, tra lago e foresta, si possono percorrere le prime propaggini del Massiccio Centrale.

Español :

En este sendero entre el lago y el bosque podrá recorrer las primeras estribaciones del Macizo Central.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire