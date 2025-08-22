Entre lac et forêt Éguzon-Chantôme Indre
Entre lac et forêt Éguzon-Chantôme Indre vendredi 1 mai 2026.
Entre lac et forêt A pieds
Entre lac et forêt Place de la République 36270 Éguzon-Chantôme Indre Centre-Val de Loire
Durée : 270 Distance : 16100.0 Tarif :
Côtoyiez les premiers contreforts du Massif Central sur ce sentier entre lac et forêt.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289484-entre-lac-et-foret +33 2 54 47 43 69
English :
You will discover the first foothills of the Massif Central on this trail between lake and forest.
Deutsch :
Auf diesem Weg zwischen See und Wald kommen Sie an den ersten Ausläufern des Zentralmassivs vorbei.
Italiano :
Su questo sentiero, tra lago e foresta, si possono percorrere le prime propaggini del Massiccio Centrale.
Español :
En este sendero entre el lago y el bosque podrá recorrer las primeras estribaciones del Macizo Central.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire