Entre Larzac et Lévézou un petit air méridional Saint-Rome-de-Cernon Aveyron

Entre Larzac et Lévézou un petit air méridional

Entre Larzac et Lévézou un petit air méridional 12490 Saint-Rome-de-Cernon Aveyron Occitanie

Cette échappée bucolique sur les hauteurs de Saint-Rome-de-Cernon, d’accès facile, réserve aux promeneurs un panorama sur ce village situé à la croisée des routes et des reliefs.

English : Between Larzac and Lévézou a little southern vibe

This bucolic getaway on the heights of Saint-Rome-de-Cernon, easily accessible, offers walkers a panorama of the village located at the crossroads of roads and hills.

Deutsch :

Diese bukolische Flucht auf die Anhöhen von Saint-Rome-de-Cernon ist leicht zugänglich und bietet Spaziergängern einen Panoramablick auf das Dorf, das an der Kreuzung von Straßen und Reliefs liegt.

Italiano :

Questa fuga bucolica sulle alture di Saint-Rome-de-Cernon, di facile accesso, offre agli escursionisti una vista panoramica su questo villaggio situato all’incrocio di strade e colline.

Español : Entre el Larzac y el Lévézou un pequeño aire sureño

Esta escapada bucólica en las alturas de Saint-Rome-de-Cernon, de fácil acceso, ofrece a los paseantes un panorama de este pueblo situado en la encrucijada de caminos y relieves.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par ADT Aveyron