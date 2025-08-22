Entre le moulin et la fontaine Saint-Christophe-le-Chaudry Cher

Entre le moulin et la fontaine En VTT

Entre le moulin et la fontaine Eglise 18270 Saint-Christophe-le-Chaudry Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 14000.0 Tarif :

Partez dénicher le château de la forêt Grailly, petit bijou architectural des XVII et XIXème siècles, puis, ce joli petit moulin du XVème siècle qui a fonctionné jusqu’en 1973.

Deux petites merveilles dans les premiers kilomètres avant de parcourir la campagne.

+33 2 48 61 39 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Château de la Forêt Grailly, an architectural gem dating from the 17th and 19th centuries, followed by this pretty little 15th-century mill, which was in operation until 1973.

Two little gems in the first few kilometers before heading out into the countryside.

Deutsch :

Machen Sie sich auf den Weg, um das Château de la Forêt Grailly, ein kleines architektonisches Juwel aus dem 17. und 19. Jahrhundert, und diese hübsche kleine Mühle aus dem 15. Jahrhundert, die bis 1973 in Betrieb war, zu entdecken.

Zwei kleine Wunder auf den ersten Kilometern, bevor Sie durch die

Italiano :

Troverete lo Château de la Forêt Grailly, un piccolo gioiello architettonico risalente ai secoli XVII e XIX, seguito da questo grazioso mulino del XV secolo, in funzione fino al 1973.

Due piccoli gioielli nei primi chilometri prima di addentrarsi nella campagna.

Español :

Encontrará el Château de la Forêt Grailly, una pequeña joya arquitectónica de los siglos XVII y XIX, seguido de este bonito molino del siglo XV, en funcionamiento hasta 1973.

Dos pequeñas joyas en los primeros kilómetros antes de adentrarse en el campo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire