Entre l’Orne et la Dives Merville-Franceville-Plage Calvados

Entre l’Orne et la Dives Merville-Franceville-Plage Calvados vendredi 1 août 2025.

Entre l’Orne et la Dives

Entre l’Orne et la Dives 14810 Merville-Franceville-Plage Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 16000.0 Tarif :

Partez à la découverte du patrimoine lié au débarquement, de la baie de Sallenelles et des villages qui font le charme du territoire.

Suivre la signalétique boucle vélo numéro 4.

https://www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/ +33 2 31 39 59 14

English : Entre l’Orne et la Dives

« Set off and discover the D-Day heritage sites, Sallenellesbay and the area’s charmingly picturesque villages.

Take to your cycles for a 16km tour! »

Deutsch :

Entdecken Sie das mit der Landung verbundene Kulturerbe, die Bucht von Sallenelles und die Dörfer, die den Charme der Gegend ausmachen.

Folgen Sie der Beschilderung Fahrradschleife Nummer 4.

Italiano :

Scoprite il patrimonio legato agli sbarchi del D-Day, la baia di Sallenelles e i villaggi che costituiscono il fascino della zona.

Seguite il percorso ciclabile segnalato numero 4.

Español :

Descubra el patrimonio vinculado al desembarco del Día D, la bahía de Sallenelles y los pueblos que conforman el encanto de la zona.

Siga la ruta ciclista señalizada número 4.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme