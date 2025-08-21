Entre Mont-César et Marais de Sacy Sacy-le-Grand Oise

Entre Mont-César et Marais de Sacy A pieds Difficulté moyenne

Entre Mont-César et Marais de Sacy Place de l’église 60700 Sacy-le-Grand Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 7000.0 Tarif :

Au début du parcours, vous pourrez découvrir l’Église Saint-Germain de styles éclectiques. Vous longerez les Marais de Sacy, l’une des plus vaste zone humide du département de l’Oise où vous aurez peut-être la chance de voir des buffles d’eau.

Avant d’arriver dans les bois, vous longerez le musée du cheval de trait, composé d’une grande variété de voitures hippomobiles et d’une école d’attelage. Un paysage de pâtures vous accompagnera ensuite et une fois en haut de la côte, vous serez à proximité du Mont César, ancien camp fortifié romain. En redescendant, vous aurez une vue panoramique sur le village de Sacy-le-Grand.

Vous déambulerez dans des charmantes petites ruelles pour rejoindre le point départ.

English : Entre Mont-César et Marais de Sacy

At the start of the route, you’ll discover the eclectically styled Église Saint-Germain. You’ll then pass the Marais de Sacy, one of the largest wetlands in the Oise département, where you might even spot a water buffalo.

Before arriving in the woods, you’ll pass the Musée du Cheval de Drau (draft horse museum), featuring a wide variety of horse-drawn carriages and a carriage driving school. A landscape of pastures then accompanies you, and once you reach the top of the hill, you’ll be close to Mont César, an ancient Roman fortified camp. On the way down, you’ll enjoy a panoramic view of the village of Sacy-le-Grand.

Stroll through the charming little streets back to the starting point.

Deutsch : Entre Mont-César et Marais de Sacy

Am Anfang des Weges können Sie die Kirche Saint-Germain mit ihren eklektischen Stilen entdecken. Sie fahren an den Marais de Sacy entlang, einem der größten Feuchtgebiete des Departements Oise, wo Sie mit etwas Glück Wasserbüffel sehen können.

Bevor Sie in den Wald kommen, fahren Sie am Zugpferdemuseum vorbei, das eine Vielzahl an Pferdewagen und eine Fahrschule beherbergt. Eine Weidelandschaft begleitet Sie und wenn Sie den Hügel hinaufsteigen, befinden Sie sich in der Nähe des Mont César, einem ehemaligen befestigten römischen Lager. Auf dem Weg nach unten haben Sie einen Panoramablick auf das Dorf Sacy-le-Grand.

Sie schlendern durch charmante kleine Gassen, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren.

Italiano :

All’inizio del percorso, potrete scoprire l’eclettica chiesa di Saint-Germain. Si passa poi per il Marais de Sacy, una delle più grandi zone umide del dipartimento dell’Oise, dove si può avere la fortuna di avvistare i bufali d’acqua.

Prima di arrivare al bosco, passerete davanti al museo del cavallo da tiro, che presenta un’ampia varietà di veicoli a cavallo e una scuola di guida di carrozze. Un paesaggio di pascoli vi accompagnerà poi, una volta arrivati in cima alla collina, sarete vicini al Mont César, un antico campo fortificato romano. Durante la discesa, avrete una vista panoramica del villaggio di Sacy-le-Grand.

Passeggiando per le affascinanti stradine si torna al punto di partenza.

Español : Entre Mont-César et Marais de Sacy

Al comienzo de la ruta, podrá descubrir la ecléctica iglesia de Saint-Germain. A continuación, pasará por el Marais de Sacy, uno de los mayores humedales del departamento de Oise, donde quizás tenga la suerte de avistar búfalos de agua.

Antes de llegar al bosque, pasará por el museo del caballo de tiro, que presenta una gran variedad de vehículos tirados por caballos y una escuela de conducción de carruajes. A continuación, le acompañará un paisaje de pastos y, al llegar a la cima de la colina, estará cerca del Monte César, un antiguo campamento fortificado romano. Al bajar, tendrá una vista panorámica del pueblo de Sacy-le-Grand.

Pasee por las encantadoras callejuelas de vuelta al punto de partida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France