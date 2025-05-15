Entre Novillers et Lachapelle Novillers Oise

Entre Novillers et Lachapelle Novillers Oise vendredi 1 août 2025.

Entre Novillers et Lachapelle A pieds Facile

Entre Novillers et Lachapelle Mairie, Place de la mairie 60730 Novillers Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 4200.0 Tarif :

Au départ, vous découvrirez l’église St-Eloi en brique et avec une façade en silex.

English : Entre Novillers et Lachapelle

At the start, you’ll discover the brick church of St-Eloi with its flint facade.

Deutsch : Entre Novillers et Lachapelle

Am Anfang werden Sie die Kirche St-Eloi aus Backstein und mit einer Fassade aus Feuerstein entdecken.

Italiano :

All’inizio, scoprirete la chiesa in mattoni di St-Eloi con la sua facciata in selce.

Español : Entre Novillers et Lachapelle

Al principio, descubrirá la iglesia de ladrillo de St-Eloi con su fachada de sílex.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par SIM Hauts-de-France