Entre Novillers et Lachapelle Novillers Oise

Entre Novillers et Lachapelle A pieds Facile
Entre Novillers et Lachapelle Mairie, Place de la mairie 60730 Novillers Oise Hauts-de-France
Durée : 60 Distance : 4200.0 Tarif :
Au départ, vous découvrirez l’église St-Eloi en brique et avec une façade en silex.
English : Entre Novillers et Lachapelle
At the start, you’ll discover the brick church of St-Eloi with its flint facade.
Deutsch : Entre Novillers et Lachapelle
Am Anfang werden Sie die Kirche St-Eloi aus Backstein und mit einer Fassade aus Feuerstein entdecken.
Italiano :
All’inizio, scoprirete la chiesa in mattoni di St-Eloi con la sua facciata in selce.
Español : Entre Novillers et Lachapelle
Al principio, descubrirá la iglesia de ladrillo de St-Eloi con su fachada de sílex.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par SIM Hauts-de-France