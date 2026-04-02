Entre Pechs et Combels Ginouillac Lot
Entre Pechs et Combels Ginouillac Lot vendredi 1 mai 2026.
Entre Pechs et Combels
Entre Pechs et Combels 46300 Ginouillac Lot Occitanie
Durée : 60 Distance : 12500.0 Tarif :
Un village en pierre blanche du Lot, baigné par le soleil du matin…quoi de plus sympathique qu'un départ à Ginouillac! Cette boucle vous fera découvrir la campagne lotoise et le Parc naturel régional des Causses du Quercy, en alternant les montées et les descentes
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English :
A white stone village in the Lot, bathed in morning sunshine…what could be nicer than a start in Ginouillac! This loop will take you through the Lot countryside and the Causses du Quercy Regional Nature Park, alternating climbs and descents
Deutsch :
Ein Dorf aus weißem Lot-Stein, das von der Morgensonne beschienen wird… was könnte sympathischer sein als ein Start in Ginouillac! Dieser Rundweg führt Sie durch die Landschaft des Lot und den regionalen Naturpark Causses du Quercy, wobei Sie abwechselnd bergauf und bergab wandern
Italiano :
Un villaggio di pietra bianca nel Lot, immerso nel sole del mattino… cosa c’è di più bello che partire da Ginouillac! Questo percorso ad anello vi condurrà attraverso la campagna del Lot e il Parco naturale regionale delle Causses du Quercy, alternando salite e discese
Español :
Un pueblo de piedra blanca en el Lot, bañado por el sol de la mañana… ¡no hay nada más bonito que empezar en Ginouillac! Este bucle le llevará por la campiña del Lot y el Parque Natural Regional de Causses du Quercy, alternando ascensos y descensos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot