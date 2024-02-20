Entre Pinatelle et Tourbières en VTTAE ou VTCAE Allanche Cantal

Entre Pinatelle et Tourbières en VTTAE ou VTCAE

Entre Pinatelle et Tourbières en VTTAE ou VTCAE 1 place du Cézallier 15160 Allanche Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire situé aux portes du Cézallier et des Monts du Cantal offre une diversité de paysages d’exception parmi lesquels la réserve naturelle régionale de la tourbière du Jolan, la chapelle Vanlentine, la chapelle de Fortuniès, le lac du pêcher….

+33 4 71 20 48 43

English :

This itinerary at the gateway to the Cézallier and Monts du Cantal offers a diversity of exceptional landscapes, including the Jolan peat bog regional nature reserve, the Vanlentine chapel, the Fortuniès chapel and the Lac du pêcher….

Deutsch :

Diese Route am Tor zum Cézallier und den Monts du Cantal bietet eine Vielfalt an außergewöhnlichen Landschaften, darunter das regionale Naturschutzgebiet des Torfmoors von Jolan, die Vanlentine-Kapelle, die Kapelle von Fortuniès, der Lac du pêcher…..

Italiano :

Questo itinerario, situato alle porte del Cézallier e dei Monts du Cantal, offre una diversità di paesaggi eccezionali, tra cui la riserva naturale regionale delle torbiere di Jolan, la cappella di Vanlentine, la cappella di Fortuniès e il lago delle pesche….

Español :

Este itinerario, situado a las puertas del Cézallier y de los Montes del Cantal, ofrece una diversidad de paisajes excepcionales, como la reserva natural regional de la turbera de Jolan, la capilla Vanlentine, la capilla Fortuniès y el lago del Pêchecher…..

