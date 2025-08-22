Entre plateau picard et marais de Sacy Chevrières Oise

Entre plateau picard et marais de Sacy En VTC

Entre plateau picard et marais de Sacy GARE 60710 Chevrières Oise Hauts-de-France

En plaine d’Estrées, les champs de céréales et de betteraves cachent un riche patrimoine châteaux et granges médiévales édifiées pour des abbayes, entre autres. Depuis Chevrières, vous pédalez jusqu’à Sacy-le-Grand, royaume des marais sur plus d’un millier d’hectares couverts d’ajoncs, de saules et prairies humides (accès par des itinéraires fléchés).

English : Entre plateau picard et marais de Sacy

In the Estrées plain, the cereal and beet fields hide a rich heritage: castles and medieval barns built for abbeys, among others. From Chevrières, you pedal to Sacy-le-Grand, kingdom of marshes on more than a thousand hectares covered with gorse, willows and wet meadows (access via signposted routes).

Deutsch : Entre plateau picard et marais de Sacy

In der Ebene von Estrées verbergen die Getreide- und Rübenfelder ein reiches Kulturerbe: Schlösser und mittelalterliche Scheunen, die unter anderem für Abteien errichtet wurden. Von Chevrières aus radeln Sie nach Sacy-le-Grand, dem Königreich der Sümpfe auf einer Fläche von über tausend Hektar, die mit Ginster, Weiden und Feuchtwiesen bedeckt sind (Zugang über ausgeschilderte Routen).

Italiano :

Nella pianura di Estrées, i campi di cereali e barbabietole nascondono un ricco patrimonio: castelli e granai medievali costruiti per le abbazie, tra gli altri. Da Chevrières, si può pedalare fino a Sacy-le-Grand, il regno delle paludi che si estende per oltre mille ettari di ginestre, salici e prati umidi (accesso tramite percorsi segnalati).

Español : Entre plateau picard et marais de Sacy

En la llanura de Estrées, los campos de cereales y remolacha esconden un rico patrimonio: castillos y graneros medievales construidos para abadías, entre otros. Desde Chevrières, puede ir en bicicleta hasta Sacy-le-Grand, el reino de las marismas que abarca más de mil hectáreas de aliagas, sauces y praderas húmedas (acceso por rutas señalizadas).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France