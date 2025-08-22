Entre quatre eaux Saint Géry-Vers Lot

Entre quatre eaux

Entre quatre eaux 46330 Saint Géry-Vers Lot Occitanie

Distance : 27000.0

Longer le Lot, parcourir la vallée de Nouaillac, rejoindre la Rauze et suivre le Vers constituent les 4 étapes de ce parcours, aux pistes gravel intimistes et rafraichissantes.

Ce circuit de 27km et 300 m de dénivelé est très accessible et ne présente aucune difficulté particulière

English :

Along the Lot, through the Nouaillac valley, over the Rauze and along the Vers are the 4 stages of this refreshingly intimate gravel trail.

This 27km circuit, with a 300 m vertical drop, is very accessible and presents no particular difficulties

Deutsch :

Entlang des Lot, durch das Tal von Nouaillac, zur Rauze und entlang des Vers bilden die vier Etappen dieser Strecke mit ihren intimen und erfrischenden Gravel-Pisten.

Diese 27 km lange Strecke mit einem Höhenunterschied von 300 m ist sehr zugänglich und weist keine besonderen Schwierigkeiten auf

Italiano :

Seguire il fiume Lot, percorrere la valle di Nouaillac, unirsi alla Rauze e seguire la Vers sono le 4 tappe di questo percorso, con i suoi intimi e rinfrescanti sterrati.

Questo percorso di 27 km e 300 metri di altezza è molto accessibile e non presenta particolari difficoltà

Español :

Siguiendo el río Lot, serpenteando por el valle de Nouaillac, uniéndose al Rauze y siguiendo el Vers son las 4 etapas de esta ruta, con sus íntimas y refrescantes pistas de grava.

Este recorrido de 27 km y 300 m de altitud es muy accesible y no presenta dificultades particulares

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot