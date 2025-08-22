Entre rivières, châteaux et moulins Esvres Indre-et-Loire

Entre rivières, châteaux et moulins A pieds

Entre rivières, châteaux et moulins 37320 Esvres Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Ce circuit de randonnée démarre dans le centre d’Esvres-sur-Indre et file plein sud de part et d’autre de la vallée de l’Échandon. Tour à tour, plateaux, plans d’eau, châteaux, moulins et ponts se succèdent et rendent ce sentier riche en patrimoine bâti et naturel.

English : Between rivers, castles and mills

A series of plateaus, lakes, castles, mills and bridges come one after the other… and make this trail a showcase for built and natural heritage.

Deutsch : Zwischen Flüssen, Burgen und Mühlen

Dieser Wanderweg beginnt im Zentrum von Esvres-sur-Indre und führt in südlicher Richtung durch das Tal des Échandon. Abwechselnd folgen Hochebenen, Wasserflächen, Schlösser, Mühlen und Brücken aufeinander und machen diesen Wanderweg reich an Bau- und Naturerbe.

Italiano :

Questo percorso a piedi parte dal centro di Esvres-sur-Indre e si dirige verso sud lungo entrambi i lati della valle dell’Échandon. Plateaux, laghi, castelli, mulini e ponti si susseguono, rendendo questo percorso ricco di patrimonio edilizio e naturale.

Español : Entre ríos, castillos y molinos

Esta ruta de senderismo comienza en el centro de Esvres-sur-Indre y se dirige hacia el sur a lo largo de las dos vertientes del valle del Échandon. Mesetas, lagos, castillos, molinos y puentes se suceden, haciendo de este sendero un rico patrimonio tanto construido como natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire