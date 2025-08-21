Entre roches et canal Pousseaux Nièvre
Entre roches et canal vendredi 1 mai 2026.
Entre roches et canal 58500 Pousseaux Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Entre roches et canal, vous passerez non loin des Roches de Basseville et du canal du Nivernais
+33 3 86 27 02 51
Between rocks and canal, you’ll pass by the Roches de Basseville and the Canal du Nivernais
Zwischen Felsen und Kanal: Sie werden nicht weit von den Roches de Basseville und dem Canal du Nivernais entfernt vorbeikommen
Tra le rocce e il canale, passerete accanto alle Roches de Basseville e al Canal du Nivernais
Entre las rocas y el canal, pasará por las Roches de Basseville y el Canal du Nivernais
