Entre Sée et Sienne Saint-Pois Manche

Entre Sée et Sienne 28 Le Bourg 50670 Saint-Pois Manche Normandie

Espace VTT FFC de la Vallée de la Sée. Circuit labellisé par la Fédération Française de Cyclisme.

Ce circuit de 59,1 Km s’adresse à des vététistes chevronnés, nécessite du temps et un vélo robuste. Il est composé de chemins creux, de montées caillouteuses et de descentes en sous bois assez techniques. Situé dans le bocage normand, ce circuit de Monts (Mont Buon, Mont Robert, Mont pelé et Montjoie) et de vallons traverse une dizaine de communes au passé chargé d’histoire (Coulouvray Boisbenâtre, Saint Martin le bouillant, …) où se mélangent la douceur de l’eau et la dureté du granit. Il permet de plus de découvrir l’histoire locale en communiquant avec les habitants.

English : Entre Sée et Sienne

Sée Valley FFC mountain biking area. Circuit certified by the French Cycling Federation.

This 59.1 km circuit is for experienced mountain bikers, and requires time and a sturdy bike. It is made up of sunken paths, stony climbs and fairly technical descents through undergrowth. Situated in the Normandy bocage, this circuit of hills (Mont Buon, Mont Robert, Mont pelé and Montjoie) and valleys passes through a dozen communes with a rich history (Coulouvray Boisbenâtre, Saint Martin le bouillant, etc.), where the softness of the water blends with the hardness of the granite. It also allows you to discover the local history by talking to the locals.

Deutsch :

FFC-Mountainbike-Raum im Tal der Sée. Diese Strecke wurde von der Fédération Française de Cyclisme ausgezeichnet.

Diese 59,1 km lange Strecke richtet sich an erfahrene Mountainbiker und erfordert Zeit und ein robustes Fahrrad. Die Strecke besteht aus Hohlwegen, steinigen Anstiegen und technisch anspruchsvollen Abfahrten im Unterholz. In der normannischen Bocage gelegen, führt diese Strecke über Berge (Mont Buon, Mont Robert, Mont pelé und Montjoie) und Täler durch ein Dutzend Gemeinden mit geschichtsträchtiger Vergangenheit (Coulouvray Boisbenâtre, Saint Martin le bouillant, ?), in denen sich die Sanftheit des Wassers und die Härte des Granits vermischen. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, die lokale Geschichte zu entdecken, indem man mit den Einwohnern kommuniziert.

Italiano :

Area per mountain bike FFC della Valle della Sée. Circuito approvato dalla Federazione ciclistica francese.

Questo percorso di 59,1 km è riservato a ciclisti esperti e richiede tempo e una bicicletta robusta. È composto da sentieri incassati, salite sassose e discese piuttosto tecniche nel sottobosco. Immerso nel bocage normanno, questo circuito di colline (Mont Buon, Mont Robert, Mont pelé e Montjoie) e valli attraversa una dozzina di villaggi ricchi di storia (Coulouvray Boisbenâtre, Saint Martin le bouillant, ecc.), dove la dolcezza dell’acqua si fonde con la durezza del granito. È possibile scoprire la storia locale anche parlando con la gente del posto.

Español :

Zona de ciclismo de montaña de la FFC del Valle de la Sée. Circuito homologado por la Federación Francesa de Ciclismo.

Este recorrido de 59,1 km es para ciclistas de montaña experimentados y requiere tiempo y una bicicleta robusta. Se compone de senderos hundidos, subidas pedregosas y descensos bastante técnicos entre maleza. Enclavado en el bocage normando, este circuito de colinas (Mont Buon, Mont Robert, Mont pelé y Montjoie) y valles atraviesa una docena de pueblos con una rica historia (Coulouvray Boisbenâtre, Saint Martin le bouillant, etc.), donde la suavidad del agua se mezcla con la dureza del granito. También podrá descubrir la historia local hablando con los lugareños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme