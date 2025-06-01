Entre Soulles et Sauvagère Cerisy-la-Salle Manche

Entre Soulles et Sauvagère Cerisy-la-Salle Manche vendredi 1 août 2025.

Entre Soulles et Sauvagère

Entre Soulles et Sauvagère 50210 Cerisy-la-Salle Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 26000.0 Tarif :

Chemins de bocage et de sous-bois, les sentiers forment un parcours technique et rapide, réservé aux vététistes confirmés. Les sensations sont au rendez-vous. De vallées en vallons, fermes, manoirs et moulins animent le paysage.

English : Entre Soulles et Sauvagère

The paths of the bocage and the undergrowth form a technical and fast course, reserved for the confirmed bikers. The sensations are there for the taking. From valleys to valleys, farms, manors and mills enliven the landscape.

Deutsch :

Die Wege durch Bocage und Unterholz bilden eine technische und schnelle Strecke, die nur für erfahrene Mountainbiker geeignet ist. Der Nervenkitzel ist garantiert. Von Tal zu Tal beleben Bauernhöfe, Herrenhäuser und Mühlen die Landschaft.

Italiano :

I sentieri che attraversano il bocage e il sottobosco formano un percorso tecnico e veloce, riservato a mountain biker esperti. Le sensazioni sono lì per essere colte. Di valle in valle, fattorie, manieri e mulini animano il paesaggio.

Español :

Los senderos que atraviesan el bocage y la maleza forman un recorrido técnico y rápido, reservado a los ciclistas de montaña experimentados. Las sensaciones están ahí para ser tomadas. De valle en valle, granjas, casas solariegas y molinos animan el paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme