ENTRE TERRE ET RIVIÈRE Carquefou Loire-Atlantique

vendredi 1 août 2025.
ENTRE TERRE ET RIVIÈRE 44470 Carquefou Loire-Atlantique Pays de la Loire
L’objectif de ce sentier est de se réapproprier ce patrimoine naturel qu’est l’Erdre, site classé en raison de sa grande richesse écologique et paysagère.
http://www.carquefou.fr/ +33 2 28 22 22 22
English :
The objective of this trail is to reappropriate this natural heritage that is the Erdre, a classified site because of its great ecological and landscape richness.
Deutsch :
Ziel dieses Pfades ist es, sich dieses Naturerbe wieder anzueignen, das die Erdre ist, die aufgrund ihres großen ökologischen und landschaftlichen Reichtums unter Naturschutz steht.
Italiano :
L’obiettivo di questo percorso è quello di riappropriarsi del patrimonio naturale delle Erdre, un sito classificato per la sua grande ricchezza ecologica e paesaggistica.
Español :
El objetivo de este sendero es reapropiarse del patrimonio natural del Erdre, un lugar catalogado por su gran riqueza ecológica y paisajística.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire