ENTRE TERRE ET RIVIÈRE Carquefou Loire-Atlantique

L’objectif de ce sentier est de se réapproprier ce patrimoine naturel qu’est l’Erdre, site classé en raison de sa grande richesse écologique et paysagère.

English :

The objective of this trail is to reappropriate this natural heritage that is the Erdre, a classified site because of its great ecological and landscape richness.

Deutsch :

Ziel dieses Pfades ist es, sich dieses Naturerbe wieder anzueignen, das die Erdre ist, die aufgrund ihres großen ökologischen und landschaftlichen Reichtums unter Naturschutz steht.

Italiano :

L’obiettivo di questo percorso è quello di riappropriarsi del patrimonio naturale delle Erdre, un sito classificato per la sua grande ricchezza ecologica e paesaggistica.

Español :

El objetivo de este sendero es reapropiarse del patrimonio natural del Erdre, un lugar catalogado por su gran riqueza ecológica y paisajística.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire