Entre vignes et Marne Mont-Saint-Père Aisne

Entre vignes et Marne A pieds

Entre vignes et Marne Parking situé à côté du stade et de l’aire de jeux, en bordure de la route de Mézy 02400 Mont-Saint-Père Aisne Hauts-de-France

Partez à la découverte d’un site unique dans le vignoble de Champagne du haut de son promontoire, le village perché de Mont-Saint-Père présente un point de vue unique sur la vigne et les méandres de la Marne.

English :

Discover a unique site in the Champagne vineyards: from the top of its promontory, the perched village of Mont-Saint-Père offers a unique view of the vineyards and the meandering Marne River.

Deutsch :

Entdecken Sie einen einzigartigen Ort in den Weinbergen der Champagne: Von der Spitze seines Vorgebirges aus bietet das hochgelegene Dorf Mont-Saint-Père einen einzigartigen Blick auf die Weinberge und die Windungen der Marne.

Italiano :

Scoprite un sito unico nei vigneti della Champagne: dall’alto del suo promontorio, il villaggio arroccato di Mont-Saint-Père offre una vista unica sui vigneti e sui meandri del fiume Marna.

Español :

Descubra un lugar único en los viñedos de Champaña: desde lo alto de su promontorio, el pueblo encaramado de Mont-Saint-Père ofrece una vista única de los viñedos y de los meandros del río Marne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-04-14 par Agence Aisne Tourisme