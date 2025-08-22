Entre vignes et Ramberge Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Entre vignes et Ramberge A pieds

Entre vignes et Ramberge 37530 Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Depuis l’église de Saint-Ouen-les-Vignes, ce parcours de 8 kilomètres permet aux randonneurs de découvrir la vallée de la Ramberge, pittoresque petite rivière descendant du plateau vers la Loire. Au fil de la randonnée, forêt, champs et vignes composent de beaux paysages.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Between vines and Ramberge

Located between vineyards and hillsides, this 8-kilometre ramble gives walkers a wonderful chance to discover the valley of the small picturesque Ramberge river descending from the plateau towards the royal Loire valley.

Deutsch : Zwischen Weinreben und Ramberge

Von der Kirche in Saint-Ouen-les-Vignes aus können Wanderer auf dieser 8 km langen Strecke das Tal der Ramberge entdecken, eines malerischen kleinen Flusses, der von der Hochebene zur Loire hinunterfließt. Im Laufe der Wanderung bilden Wälder, Felder und Weinberge schöne Landschaften.

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Saint-Ouen-les-Vignes, questo percorso di 8 chilometri conduce gli escursionisti attraverso la valle del Ramberge, un piccolo fiume pittoresco che scende dall’altopiano verso la Loira. Lungo il percorso, foreste, campi e vigneti compongono un bellissimo paesaggio.

Español : Entre viñas y Ramberge

Partiendo de la iglesia de Saint-Ouen-les-Vignes, esta ruta de 8 km lleva a los senderistas por el valle del Ramberge, un pintoresco riachuelo que desciende de la meseta hacia el Loira. Por el camino, bosques, campos y viñedos conforman un hermoso paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire