Entre vignes et Saône Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Entre vignes et Saône 11 Rue de Beaune 71350 Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Entre Verdun-sur-le-Doubs et Beaune, cet itinéraire fait le lien entre des paysages fluviaux et viticoles de la côte beaunoise.
+33 3 85 91 87 52
Between Verdun-sur-le-Doubs and Beaune, this itinerary links the river and vineyard landscapes of the Beaune coast.
Zwischen Verdun-sur-le-Doubs und Beaune verbindet diese Route die Fluss- und Weinlandschaften der Côte beaunoise.
Tra Verdun-sur-le-Doubs e Beaune, questo itinerario collega i paesaggi fluviali e viticoli della costa di Beaune.
Entre Verdun-sur-le-Doubs y Beaune, este itinerario enlaza los paisajes fluviales y vitícolas de la costa de Beaune.
