Entre vignes et Saône Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Entre vignes et Saône Vélo à assistance électrique

Entre vignes et Saône 11 Rue de Beaune 71350 Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Entre Verdun-sur-le-Doubs et Beaune, cet itinéraire fait le lien entre des paysages fluviaux et viticoles de la côte beaunoise.

+33 3 85 91 87 52

English :

Between Verdun-sur-le-Doubs and Beaune, this itinerary links the river and vineyard landscapes of the Beaune coast.

Deutsch :

Zwischen Verdun-sur-le-Doubs und Beaune verbindet diese Route die Fluss- und Weinlandschaften der Côte beaunoise.

Italiano :

Tra Verdun-sur-le-Doubs e Beaune, questo itinerario collega i paesaggi fluviali e viticoli della costa di Beaune.

Español :

Entre Verdun-sur-le-Doubs y Beaune, este itinerario enlaza los paisajes fluviales y vitícolas de la costa de Beaune.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data