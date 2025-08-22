EquiNatur’Eau Taizé-Aizie Charente
EquiNatur'Eau
EquiNatur’Eau
EquiNatur’Eau Le Four Gâchet 16700 Taizé-Aizie Charente Nouvelle-Aquitaine
Promenades à cheval et poney.
Possibilité de stages découverte pour enfants également.
Activité encadrée par une monitrice diplômée d’état.
+33 6 37 62 50 54
English :
Horse and pony rides.
Possibility of discovery courses for children as well.
Activity supervised by a qualified instructor.
Deutsch :
Ausritte auf Pferden und Ponys.
Möglichkeit von Schnupperkursen auch für Kinder.
Aktivität wird von einer staatlich geprüften Reitlehrerin betreut.
Italiano :
Passeggiate a cavallo e su pony.
Possibilità di corsi di scoperta anche per i bambini.
Attività supervisionata da un istruttore qualificato dallo Stato.
Español :
Paseos a caballo y en poni.
Posibilidad de cursos de descubrimiento para niños también.
Actividad supervisada por un instructor calificado por el estado.
