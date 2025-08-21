Escapade au Mont Mouchet Trail n°5 Saint-Privat-du-Fau Lozère

Escapade au Mont Mouchet Trail n°5 Trail Difficile

Escapade au Mont Mouchet Trail n°5 Lieu-Dit Amourettes 48140 Saint-Privat-du-Fau Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 16511.0 Tarif :

Un parcours en moyenne montagne, avec un point culminant à 1500 mètres, offrant un magnifique panorama sur la Margeride. Vous foulez le territoire de la bête du Gévaudan ;

Difficile

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73

English :

A mid-range mountain route, with a highest point of 1,500 metres, offering a magnificent panorama of the Margeride. You are treading on the territory of the Beast of Gévaudan;

Deutsch :

Eine Strecke im Mittelgebirge mit einem höchsten Punkt auf 1500 m, der ein herrliches Panorama auf die Margeride bietet. Sie betreten das Gebiet der Bestie von Gévaudan ;

Italiano :

Si tratta di un percorso di media montagna, che culmina a 1.500 metri, con un magnifico panorama sulla Margeride. Si calpesta il territorio della Bestia di Gévaudan;

Español :

Se trata de una ruta de media montaña, que culmina a 1.500 metros, con un magnífico panorama de la Margeride. Estás pisando el territorio de la Bestia de Gévaudan;

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère