Escapade autour des Stations Vertes Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Escapade autour des Stations Vertes 6 place de l’hôtel de ville 67110 Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 28100.0 Tarif :

Enfourchez votre vélo afin de découvrir les stations vertes du Pays de Niederbronn-les-Bains et du Pays de Bitche. Au départ de la cité thermale de Niederbronn-les-Bains, dirigez-vous vers Philippsbourg puis Baerenthal en Moselle, pour revenir en Alsace du côté d’Oberbronn puis retour à Niederbronn-les-Bains.

Un parcours entre Moselle et Alsace au gré des paysages variés vous attend !

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

Get on your bike and discover the green resorts of the Pays de Niederbronn-les-Bains and Pays de Bitche. From the spa town of Niederbronn-les-Bains, head for Philippsbourg then Baerenthal in Moselle, before returning to Alsace at Oberbronn and then back to Niederbronn-les-Bains.

A journey between Moselle and Alsace through a variety of landscapes awaits you!

Deutsch :

Schwingen Sie sich auf Ihr Fahrrad, um die grünen Stationen des Pays de Niederbronn-les-Bains und des Pays de Bitche zu entdecken. Von der Kurstadt Niederbronn-les-Bains aus fahren Sie nach Philippsbourg und Baerenthal im Departement Moselle, um dann über Oberbronn ins Elsass und zurück nach Niederbronn-les-Bains zu gelangen.

Eine Fahrt zwischen Mosel und Elsass durch abwechslungsreiche Landschaften erwartet Sie!

Italiano :

Inforcate la bicicletta e scoprite le verdi località di Niederbronn-les-Bains e Bitche. Dalla città termale di Niederbronn-les-Bains, dirigetevi verso Philippsbourg e poi Baerenthal in Mosella, prima di tornare in Alsazia a Oberbronn e poi di nuovo a Niederbronn-les-Bains.

Vi aspetta un viaggio tra Mosella e Alsazia attraverso una varietà di paesaggi!

Español :

Súbase a la bicicleta y descubra los verdes balnearios de Niederbronn-les-Bains y Bitche. Desde la ciudad balneario de Niederbronn-les-Bains, diríjase a Philippsbourg y después a Baerenthal, en el Mosela, antes de regresar a Alsacia por Oberbronn y volver a Niederbronn-les-Bains.

Le espera un viaje entre Mosela y Alsacia a través de paisajes muy variados

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace