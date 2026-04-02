Escapade en Allemagne De Fessenheim à Breisach Fessenheim Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Durée : 180 Distance : 39000.0 Tarif :
Au départ de la Rûche cette balade vous invite à aller à la découverte de la nature à travers villages, forets et champs ; au-delà des frontières, grâce à l’avantageuse situation géographique du territoire Pays Rhin-Brisach et sa proximité avec l’Allemagne à seulement quelque pas.
http://www.visitalsacerhinbrisach.com/ +33 3 89 72 56 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departing from the Rûche, this walk invites you to discover nature through villages, forests and fields; beyond borders, thanks to the advantageous geographical location of the Pays Rhin-Brisach territory and its proximity to Germany, only a few steps away.
Deutsch :
Dank der günstigen geografischen Lage des Gebiets Pays Rhin-Brisach und seiner Nähe zu Deutschland, das nur einen Katzensprung entfernt ist, können Sie die Natur in Dörfern, Wäldern und Feldern entdecken.
Italiano :
Partendo dalla Rûche, questa passeggiata invita a scoprire la natura attraverso villaggi, boschi e campi; oltre i confini, grazie alla vantaggiosa posizione geografica del Pays Rhin-Brisach e alla sua vicinanza alla Germania, a pochi passi.
Español :
Partiendo de la Rûche, este paseo invita a descubrir la naturaleza a través de pueblos, bosques y campos; más allá de las fronteras, gracias a la ventajosa situación geográfica del Pays Rhin-Brisach y a su proximidad con Alemania, a sólo unos pasos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-18 par Système d’informations touristique Alsace