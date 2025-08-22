Escapade entres collines et bocage Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Escapade entres collines et bocage En VTT assistance électrique Très difficile
Escapade entres collines et bocage Église Notre Dame de l’Assomption 71110 Anzy-le-Duc Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 41000.0 Tarif :
Au départ de l’Église romane qui se trouve dans le village d’Anzy-le-Duc, vous passerez dans des villages typiques du Brionnais avec leurs églises romanes.
https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
From the Romanesque church in the village of Anzy-le-Duc, you will pass through typical Brionnais villages with their Romanesque churches.
Deutsch :
Ausgehend von der romanischen Kirche, die sich im Dorf Anzy-le-Duc befindet, passieren Sie typische Dörfer des Brionnais mit ihren romanischen Kirchen.
Italiano :
Dalla chiesa romanica del villaggio di Anzy-le-Duc, si attraversano i tipici villaggi del Brionnais con le loro chiese romaniche.
Español :
Desde la iglesia románica del pueblo de Anzy-le-Duc, pasará por pueblos típicos de Brionnais con sus iglesias románicas.
