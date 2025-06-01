Escapade viticole au Château Fortia Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

vendredi 1 août 2025.

Escapade viticole au Château Fortia

Route de Bédarrides 84230 Châteauneuf-du-Pape Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Venez parcourir notre sentier en suivant 12 panneaux explicatifs très bien illustrés par nos designers.

Plongez au cœur du vignoble et découvrez de très beaux points de vue sur le Château de Châteauneuf-du-Pape et sur les vignes exposées plein sud.

http://www.chateau-fortia.com/ +33 4 90 83 72 25

English :

Take a stroll along our trail, following 12 beautifully illustrated panels. Plunge into the heart of the vineyard and discover beautiful views of the Château de Châteauneuf-du-Pape and the south-facing vines.

Deutsch :

Wandern Sie auf unserem Pfad entlang der 12 erklärenden Schilder, die von unseren Designern sehr gut illustriert wurden.

Tauchen Sie ein in das Herz des Weinbergs und entdecken Sie wunderschöne Aussichtspunkte auf das Château de Châteauneuf-du-Pape und auf die nach Süden ausgerichteten Weinberge.

Italiano :

Passeggiate lungo il nostro sentiero, seguendo 12 pannelli esplicativi splendidamente illustrati dai nostri designer.

Immergetevi nel cuore dei vigneti e scoprite le splendide vedute dello Château de Châteauneuf-du-Pape e delle vigne esposte a sud.

Español :

Recorra nuestro sendero siguiendo 12 paneles explicativos bellamente ilustrados por nuestros diseñadores.

Sumérjase en el corazón de los viñedos y descubra unas vistas impresionantes del Château de Châteauneuf-du-Pape y de las viñas orientadas al sur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme