ESF Foncine Ecole de ski alpin et nordique Foncine-le-Haut Jura

ESF Foncine Ecole de ski alpin et nordique Foncine-le-Haut Jura vendredi 1 août 2025.

ESF Foncine Ecole de ski alpin et nordique

ESF Foncine Ecole de ski alpin et nordique Chez Petit Pierre 39460 Foncine-le-Haut Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Découverte et enseignement du ski de fond classique et skating, ski alpin, biathlon, randonnée nordique, ski-raquette, raquette à neige, saut à ski.

http://www.esf-foncine.com/ +33 6 47 38 40 14

English : ESF Foncine Ecole de ski alpin et nordique

Discovery and teaching of classic and skating cross-country skiing, alpine skiing, biathlon, nordic hiking, snowshoeing, ski jumping.

Deutsch : ESF Foncine Ecole de ski alpin et nordique

Entdecken und Unterrichten von klassischem und Skating-Langlauf, Alpinski, Biathlon, Nordic Walking, Schneeschuhwandern, Schneeschuhwandern, Skispringen.

Italiano :

Scoperta e insegnamento di sci di fondo classico e skating, sci alpino, biathlon, nordic walking, ciaspole, salto con gli sci.

Español :

Descubrimiento y enseñanza del esquí de fondo clásico y de patinaje, esquí alpino, biatlón, marcha nórdica, raquetas de nieve, saltos de esquí.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data