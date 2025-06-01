Eslourenties-Daban le lac du Gabas Eslourenties-Daban Pyrénées-Atlantiques

Lac artificiel certes, mais l’homme et la nature sont bien capables d’harmonie ! Cette boucle surprend par sa variété de paysages, d’ambiances et d’univers. À pied ou à vélo, on y croise des pêcheurs, des planchistes, et des amoureux de la nature.

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 33 62 25

English : Eslourenties-Daban le lac du Gabas

Artificial lake indeed, but man and nature are well capable of harmony! This loop surprises by its variety of landscapes, atmospheres and worlds. On foot or by bike, you will meet fishermen, windsurfers and nature lovers.

Deutsch : Eslourenties-Daban le lac du Gabas

Zwar ein künstlicher See, aber Mensch und Natur sind durchaus zu Harmonie fähig! Dieser Rundweg überrascht durch seine Vielfalt an Landschaften, Stimmungen und Welten. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad trifft man hier auf Angler, Windsurfer und Naturliebhaber.

Italiano :

È vero che il lago è artificiale, ma l’uomo e la natura sono capaci di armonia! Questo anello sorprende per la sua varietà di paesaggi, atmosfere e mondi. A piedi o in bicicletta, incontrerete pescatori, windsurfisti e amanti della natura.

Español : Eslourenties-Daban le lac du Gabas

Es cierto que el lago es artificial, pero el hombre y la naturaleza son capaces de armonizarse Este bucle sorprende por su variedad de paisajes, atmósferas y mundos. A pie o en bicicleta, se encontrará con pescadores, windsurfistas y amantes de la naturaleza.

