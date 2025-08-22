Espace cyclosport Circuit du D-Day Sainte-Marie-du-Mont Manche
Espace cyclosport Circuit du D-Day Sainte-Marie-du-Mont Manche vendredi 1 mai 2026.
Espace cyclosport Circuit du D-Day
Espace cyclosport Circuit du D-Day Utah Beach 50480 Sainte-Marie-du-Mont Manche Normandie
Durée : 75 Distance : 19000.0 Tarif :
Avec son label Espace Cyclosport , la Fédération Française de Cyclisme souhaite développer la pratique cyclosportive. Inscrire la Manche dans ce programme est un véritable gage de qualité pour les amateurs de vélo. Les itinéraires labellisés sont ainsi parrainés par les champions locaux pour vous faire découvrir leurs terres d’entraînement.
Sillonnez le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, à la découverte de sa faune et sa flore singulières et riches par nature Sa particularité ?
L’hiver, avec les crues, le ciel et l’eau semblent se rejoindre pour former les marais blancs .
Situé à deux pas de la plage d’Utah Beach,appréhendez l’histoire de ce lieu unique où ont débarqué les forces américaines en juin 1944. Le musée du Débarquement retrace les événements du D-day qui se sont déroulés sur cette plage et dans les villages que vous traverserez.
C’est en ces lieux hautement symboliques que le britannique Mark Cavendish endossa le maillot jaune en 2016. Il y décrocha la victoire lors du grand départ du Tour de France.
A votre tour d’emprunter cet itinéraire mythique ! Il ne présente aucune difficulté particulière. Vous pourrez profiter du calme de la circulation sur des routes relativement plates.
English : Espace cyclosport Circuit du D-Day
With its Espace Cyclosport label, the French Cycling Federation wishes to develop the practice of cycling. Including the English Channel in this programme is a real guarantee of quality for cycling enthusiasts. The labelled itineraries are sponsored by local champions to help you discover their training grounds.
Cross the Regional Natural Park of the Marshes of the Cotentin and Bessin, to discover its singular and naturally rich fauna and flora Its particularity?
In winter, with the floods, the sky and the water seem to come together to form the white marshes .
Located just a stone’s throw from Utah Beach, understand the history of this unique place where American forces landed in June 1944. The Landing Museum traces the events of D-Day that took place on this beach and in the villages you will pass through.
It was at this highly symbolic venue that the Britishman Mark Cavendish donned the yellow jersey in 2016. He took victory there at the start of the Tour de France.
It’s your turn to take this mythical route! It does not present any particular difficulty. You will be able to enjoy the calm of the traffic on relatively flat roads.
Deutsch :
Mit dem Label Espace Cyclosport möchte die Fédération Française de Cyclisme die Ausübung des Radsports fördern. Die Aufnahme des Ärmelkanals in dieses Programm ist eine echte Qualitätsgarantie für Radsportfans. Die mit dem Label ausgezeichneten Strecken werden von den lokalen Champions gesponsert, damit Sie ihre Trainingsgebiete entdecken können.
Fahren Sie durch den Regionalen Naturpark Marais du Cotentin et du Bessin und entdecken Sie seine einzigartige und von Natur aus reiche Fauna und Flora. Seine Besonderheit?
Im Winter, wenn Hochwasser herrscht, scheinen sich Himmel und Wasser zu vereinen und die weißen Sümpfe zu bilden.
Nur wenige Schritte vom Strand von Utah Beach entfernt, können Sie die Geschichte dieses einzigartigen Ortes, an dem die amerikanischen Streitkräfte im Juni 1944 gelandet sind, nachvollziehen. Das Landungsmuseum zeigt die Ereignisse des D-Day, die sich an diesem Strand und in den Dörfern, die Sie durchqueren werden, abgespielt haben.
An diesem symbolträchtigen Ort zog sich der Brite Mark Cavendish 2016 das Gelbe Trikot über. Hier holte er sich den Sieg beim großen Start der Tour de France.
Nun sind Sie an der Reihe, diese legendäre Route zu befahren! Sie weist keine besonderen Schwierigkeiten auf. Sie können den ruhigen Verkehr auf den relativ flachen Straßen genießen.
Italiano :
Con il marchio Espace Cyclosport , la Federazione ciclistica francese intende sviluppare le attività ciclosportive. L’inclusione della Manche in questo programma è una vera garanzia di qualità per gli appassionati di ciclismo. I percorsi contrassegnati sono sponsorizzati da campioni locali per aiutarvi a scoprire i loro terreni di allenamento.
Percorrete il Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, alla scoperta di una flora e di una fauna uniche e ricche
In inverno, con le piene, il cielo e l’acqua sembrano unirsi per formare le paludi bianche .
A pochi passi da Utah Beach, scoprite la storia di questo luogo unico dove le forze americane sbarcarono nel giugno 1944. Il Museo del D-Day racconta gli eventi del D-Day su questa spiaggia e nei villaggi che si attraversano.
È in questo luogo altamente simbolico che il ciclista britannico Mark Cavendish ha indossato la maglia gialla nel 2016. Qui ha vinto il Tour de France all’inizio della corsa.
Ora tocca a voi percorrere questo percorso leggendario! Non è particolarmente difficile. Potete godervi la calma del traffico su strade relativamente piatte.
Español :
Con su etiqueta Espace Cyclosport , la Federación Francesa de Ciclismo desea desarrollar las actividades ciclodeportivas. La inclusión de la Mancha en este programa es una auténtica garantía de calidad para los aficionados al ciclismo. Las rutas etiquetadas están patrocinadas por campeones locales para ayudarle a descubrir sus terrenos de entrenamiento.
Recorra el Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, descubriendo su flora y fauna únicas y ricas
En invierno, con las inundaciones, el cielo y el agua parecen unirse para formar las marismas blancas .
Situado a un tiro de piedra de la playa de Utah, conozca la historia de este lugar único donde las fuerzas americanas desembarcaron en junio de 1944. El Museo del Día D relata los acontecimientos del Día D en esta playa y en los pueblos por los que se pasa.
Fue en este lugar tan simbólico donde el ciclista británico Mark Cavendish se puso el maillot amarillo en 2016. Ganó el Tour de Francia aquí al principio de la carrera.
Ahora te toca a ti recorrer esta ruta legendaria No es especialmente difícil. Podrá disfrutar de la tranquilidad del tráfico en carreteras relativamente llanas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme