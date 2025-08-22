Espace cyclosport Tour de la Hague Cherbourg-en-Cotentin Manche

Espace cyclosport Tour de la Hague

Espace cyclosport Tour de la Hague Allee President Menut 50100 Cherbourg-en-Cotentin Manche Normandie

Durée : 300 Distance : 124000.0 Tarif :

Avec son label Espace Cyclosport , la Fédération Française de Cyclisme souhaite développer la pratique cyclosportive. Inscrire la Manche dans ce programme est un véritable gage de qualité pour les amateurs de vélo. Les itinéraires labellisés sont ainsi parrainés par les champions locaux pour vous faire découvrir leurs terres d’entraînement.

L’avis du Pro ?

Au départ de Cherbourg et de la fameuse Cité de la Mer , cet itinéraire vous emportera, entre lande et mer, dans la Hague.

Pour débuter notre boucle, un échauffement dans la cité portuaire est de rigueur ! Cap sur la vallée de Quincampoix qui comporte quelques passages escarpés pour rejoindre la ville de Bricquebec. Son club cycliste abrite de nombreux licenciés et il ne sera pas rare que vous retrouviez des

compagnons de virée sur ces routes.

Quelques kilomètres après Bricquebec, direction plein ouest avec comme premier ennemi le vent. Avant d’arriver sur le littoral, une pause sera la bienvenue pour certains aux Pieux. Par la suite, il ne sera plus le temps de s’arrêter car les difficultés vont s’enchaîner. Et si le vent d’ouest ou la pluie s’en mêlent, l’itinéraire n’en sera que plus difficile sur les routes sinueuses de la Hague.

Si les cuisses souffrent, ce n’est pas le cas des yeux petits ports plein de charme, phares balayés par les vents, panorama sur la mer et les vallées, lumière changeante, …

Une fois passé par Gréville-Hague, les 12 derniers kilomètres seront plus plats et permettront de rejoindre l’agglomération cherbourgeoise tranquillement avec un vent dominant favorable.

Amaël MOINARD

English : Espace cyclosport Tour de la Hague

With its Espace Cyclosport label, the French Cycling Federation wishes to develop the practice of cycling. Including the English Channel in this programme is a real guarantee of quality for cycling enthusiasts. The labelled itineraries are sponsored by local champions to help you discover their training grounds.

What’s the Pro’s opinion?

Starting from Cherbourg and the famous Cité de la Mer , this itinerary will take you, between moor and sea, to the Hague.

To begin our loop, a warm-up in the port city is de rigueur! We head for the Quincampoix valley, which includes a few steep passages to reach the town of Bricquebec. Its cycling club is home to many licensees and it will not be rare that you will find some

fellow travelers on these roads

A few kilometres after Bricquebec, direction due west with the wind as the first enemy. Before arriving on the coast, a break will be welcome for some at Les Pieux. Afterwards, there will be no time to stop because the difficulties will follow one after the other. And if the west wind or the rain gets in the way, the route will be even more difficult on the winding roads of The Hague.

If the thighs suffer, the eyes do not: charming little harbours, windswept lighthouses, panoramic views of the sea and the valleys, changing light, …

Once you have passed through Gréville-Hague, the last 12 kilometres will be flatter and will allow you to reach the Cherbourg agglomeration quietly with a favourable prevailing wind.

Amaël MOINARD

Deutsch :

Mit dem Label Espace Cyclosport möchte die Fédération Française de Cyclisme die Ausübung des Radsports fördern. Die Aufnahme des Ärmelkanals in dieses Programm ist eine echte Qualitätsgarantie für Radsportfans. Die mit dem Label ausgezeichneten Strecken werden von den lokalen Champions gesponsert, damit Sie ihre Trainingsgebiete entdecken können.

Die Meinung des Profis?

Von Cherbourg und der berühmten Cité de la Mer aus führt Sie diese Route zwischen Heide und Meer in die Hague.

Um unseren Rundweg zu beginnen, ist ein Aufwärmen in der Hafenstadt angebracht! Danach geht es durch das Tal von Quincampoix, das einige steile Passagen aufweist, in die Stadt Bricquebec. Der dortige Radsportverein hat viele Mitglieder und es ist nicht ungewöhnlich, dass Sie hier auf alte Bekannte treffen

auf diesen Straßen finden Sie auch viele Gleichgesinnte

Einige Kilometer hinter Bricquebec geht es in Richtung Westen, wobei der Wind Ihr erster Feind ist. Bevor Sie die Küste erreichen, ist eine Pause in Les Pieux für einige eine willkommene Abwechslung. Danach wird es keine Zeit mehr für eine Pause geben, denn die Schwierigkeiten werden sich aneinanderreihen. Und wenn der Westwind oder Regen dazwischenkommt, wird die Route auf den kurvigen Straßen der Hague noch schwieriger.

Wenn die Oberschenkel leiden, gilt das nicht für die Augen: kleine charmante Häfen, windgepeitschte Leuchttürme, Panoramablick auf das Meer und die Täler, wechselndes Licht, …

Sobald Sie Gréville-Hague passiert haben, werden die letzten 12 Kilometer flacher und ermöglichen es Ihnen, den Großraum Cherbourg ruhig und mit einem günstigen vorherrschenden Wind zu erreichen.

Amaël MOINARD

Italiano :

Con il marchio Espace Cyclosport , la Federazione ciclistica francese intende sviluppare le attività ciclosportive. L’inclusione della Manche in questo programma è una vera garanzia di qualità per gli appassionati di ciclismo. I percorsi contrassegnati sono sponsorizzati da campioni locali per aiutarvi a scoprire i loro terreni di allenamento.

L’opinione del professionista?

Partendo da Cherbourg e dalla famosa Cité de la Mer , questo itinerario vi porterà all’Aia, tra brughiera e mare.

Per iniziare il nostro giro, è indispensabile un riscaldamento nella città portuale! Dirigetevi verso la valle di Quincampoix, che presenta alcuni tratti ripidi, per raggiungere la città di Bricquebec. Il suo club ciclistico conta molti membri e non sarà raro incontrare compagni di viaggio su questi percorsi

e non sarà raro incontrare altri ciclisti su queste strade

Pochi chilometri dopo Bricquebec, dirigetevi verso ovest con il vento come primo nemico. Prima di arrivare sulla costa, per alcuni sarà gradita una pausa a Les Pieux. Dopodiché non ci sarà più tempo per fermarsi, perché le difficoltà seguiranno. E se il vento dell’ovest o la pioggia si fanno sentire, il percorso sarà ancora più difficile sulle strade tortuose dell’Aia.

Se le cosce ne risentono, non è così per gli occhi: porticcioli ricchi di fascino, fari spazzati dai venti, panorami sul mare e sulle valli, luci cangianti…

Una volta superata Gréville-Hague, gli ultimi 12 chilometri saranno più pianeggianti e vi permetteranno di raggiungere il centro di Cherbourg con calma e con un vento prevalente favorevole

Amaël MOINARD

Español :

Con su etiqueta Espace Cyclosport , la Federación Francesa de Ciclismo desea desarrollar las actividades ciclodeportivas. La inclusión de la Mancha en este programa es una auténtica garantía de calidad para los aficionados al ciclismo. Las rutas etiquetadas están patrocinadas por campeones locales para ayudarle a descubrir sus terrenos de entrenamiento.

¿La opinión del profesional?

Partiendo de Cherburgo y de la famosa Cité de la Mer , esta ruta le llevará a La Haya, entre el páramo y el mar.

Para empezar nuestro bucle, ¡es imprescindible un calentamiento en la ciudad portuaria! Diríjase al valle de Quincampoix, que tiene algunos tramos empinados, para llegar a la ciudad de Bricquebec. Su club de ciclismo cuenta con muchos miembros y no será raro encontrarse con compañeros ciclistas en estas rutas

y no será raro encontrarse con compañeros ciclistas en estas carreteras

Unos kilómetros después de Bricquebec, diríjase hacia el oeste con el viento como primer enemigo. Antes de llegar a la costa, algunos agradecerán un descanso en Les Pieux. Después, no habrá tiempo para detenerse, ya que las dificultades seguirán. Y si el viento del oeste o la lluvia se involucran, la ruta será aún más difícil en las sinuosas carreteras de La Haya.

Si los muslos sufren, no es el caso de los ojos: pequeños puertos llenos de encanto, faros barridos por los vientos, panorama sobre el mar y los valles, luz cambiante, …

Una vez pasado Gréville-Hague, los últimos 12 kilómetros serán más llanos y permitirán al corredor llegar al centro de la ciudad de Cherburgo con calma y con un viento predominante favorable

Amaël MOINARD

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme