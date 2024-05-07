Espace de loisirs de la Baisse de Raillon Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Espace de loisirs de la Baisse de Raillon Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.
Espace de loisirs de la Baisse de Raillon
Espace de loisirs de la Baisse de Raillon Draille Des morts 13310 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : 2500.0 Tarif :
Un nouvel espace de loisirs qui propose détente, jeux, promenades.
+33 4 90 47 98 40
English :
A new leisure area offering relaxation, games and walks.
Deutsch :
Ein neuer Freizeitbereich, der Entspannung, Spiele und Spaziergänge bietet.
Italiano :
Una nuova area ricreativa che offre relax, giochi e passeggiate.
Español :
Una nueva zona de ocio que ofrece descanso, juegos y paseos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)