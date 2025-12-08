Espace Equestre Henson-Marquenterre Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Espace Equestre Henson-Marquenterre

Bienvenue en Terre Henson

Situé sur la commune de Saint Quentin en Tourmont, 1er né des Espaces Equestres Henson, l’Espace Henson Marquenterre vous accueillera entre amis ou en famille pour vous faire découvrir nos magnifiques chevaux.

A cheval, en attelage ou à pied pour une visite d’élevage, venez nous retrouver dans ce lieu magique où le cheval Henson, l’homme et la nature sont en parfaite communion.

Par groupes adaptés à votre niveau d’équitation, vous irez à la rencontre de la richesse exceptionnelle d’un domaine privé de 1.000 hectares de dunes boisées et de prairies humides, situé à la lisière même de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme le Domaine du Marquenterre. Une flore et une faune particulièrement variée vous attendent.

Si vous êtes cavalier confirmé, vous irez jusqu’en Baie à la rencontre de la mer et vous pourrez galoper le long de plages à perte de vue. Pour les non cavaliers vous découvrirez le Domaine du Marquenterre et ses magnifiques points de vue au rythme de nos balades à cheval ou en attelage.

English :

Welcome to Terre Henson

Located in the commune of Saint Quentin en Tourmont, the 1st born of the Espaces Equestres Henson, the Espace Henson Marquenterre will welcome you with friends or family to discover our magnificent horses.

Whether on horseback, in a carriage or on foot for a visit to the breeding farm, come and meet us in this magical place where the Henson horse, man and nature are in perfect communion.

In groups adapted to your riding level, you’ll discover the exceptional wealth of a private estate of 1,000 hectares of wooded dunes and wet meadows, situated on the very edge of the Baie de Somme Nature Reserve: the Domaine du Marquenterre. A particularly varied flora and fauna awaits you.

If you’re an experienced rider, you’ll ride all the way to the Baie to meet the sea and gallop along beaches as far as the eye can see. For non-riders, discover the Domaine du Marquenterre and its magnificent vistas on horseback or by carriage.

Deutsch :

Willkommen im Henson-Land

Der Espace Henson Marquenterre liegt in der Gemeinde Saint Quentin en Tourmont und ist das erste der Henson-Reitgebiete. Hier werden Sie mit Freunden oder der Familie empfangen, um unsere wunderbaren Pferde zu entdecken.

Ob zu Pferd, im Gespann oder zu Fuß für eine Zuchtbesichtigung, besuchen Sie uns an diesem magischen Ort, an dem das Henson-Pferd, der Mensch und die Natur in vollkommener Gemeinschaft sind.

In Gruppen, die Ihrem Reitniveau angepasst sind, lernen Sie den außergewöhnlichen Reichtum eines 1.000 Hektar großen Privatbesitzes mit bewaldeten Dünen und Feuchtwiesen kennen, der am Rande des Naturschutzgebiets der Somme-Bucht liegt: die Domaine du Marquenterre. Hier erwartet Sie eine besonders vielfältige Flora und Fauna.

Wenn Sie ein erfahrener Reiter sind, können Sie bis zur Bucht reiten, wo Sie auf das Meer treffen und an endlosen Stränden entlang galoppieren können. Wenn Sie nicht reiten, können Sie die Domaine du Marquenterre und ihre wunderschönen Aussichtspunkte bei einem Ausritt oder einer Kutschenfahrt erkunden.

Italiano :

Benvenuti nella Terra di Henson

Situato nel comune di Saint Quentin en Tourmont, l’Espace Henson Marquenterre, il primo degli Espaces Equestres Henson, vi accoglierà con amici o familiari per farvi scoprire i nostri magnifici cavalli.

A cavallo, in carrozza o a piedi per una visita all’allevamento, venite a trovarci in questo luogo magico dove il cavallo Henson, l’uomo e la natura sono in perfetta comunione.

In gruppi adattati al vostro livello di equitazione, scoprirete l’eccezionale ricchezza di una tenuta privata di 1.000 ettari di dune boscose e prati umidi, situata ai margini della Riserva Naturale della Baie de Somme: il Domaine du Marquenterre. Vi attende una flora e una fauna particolarmente variegate.

Se siete cavalieri esperti, vi spingerete fino alla Baie per incontrare il mare e galoppare lungo spiagge a perdita d’occhio. I non cavalieri potranno scoprire il Domaine du Marquenterre e i suoi magnifici panorami al ritmo delle nostre passeggiate a cavallo o in carrozza.

Español :

Bienvenido a Henson Land

Situado en la comuna de Saint Quentin en Tourmont, el Espace Henson Marquenterre es el primero de los Espaces Equestres Henson en acoger a amigos y familiares para descubrir nuestros magníficos caballos.

A caballo, en calesa o a pie para visitar la granja de cría, venga a conocernos a este lugar mágico donde el caballo Henson, el hombre y la naturaleza están en perfecta comunión.

En grupos adaptados a su nivel de equitación, descubrirá la excepcional riqueza de una finca privada de 1.000 hectáreas de dunas arboladas y praderas húmedas, situada en el límite mismo del Parque Natural de la Bahía de Somme: el Domaine du Marquenterre. Le esperan una flora y una fauna particularmente variadas.

Si es un jinete experimentado, llegará hasta la Baie para encontrarse con el mar y galopar por playas hasta donde alcanza la vista. Los no jinetes descubrirán el Domaine du Marquenterre y sus magníficas vistas al ritmo de nuestros paseos a caballo o en carruaje.

