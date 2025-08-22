Espace pédagogique Forestier des Coulmes Izeron Isère

Espace pédagogique Forestier des Coulmes

Espace pédagogique Forestier des Coulmes Patente 38160 Izeron Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Explorez l’Espace Pédagogique Forestier des Coulmes ! Une immersion totale dans la nature, idéale pour les enfants et les passionnés de forêt. Ce sentier vous invite à vous ressourcer tout en découvrant les trésors de la forêt.

+33 6 81 48 52 36

English :

Explore the Espace Pédagogique Forestier des Coulmes! A total immersion in nature, ideal for children and forest enthusiasts. This trail invites you to recharge your batteries while discovering the treasures of the forest.

Deutsch :

Erkunden Sie den Espace Pédagogique Forestier des Coulmes! Ein völliges Eintauchen in die Natur, ideal für Kinder und Waldbegeisterte. Dieser Pfad lädt Sie dazu ein, neue Energie zu tanken und gleichzeitig die Schätze des Waldes zu entdecken.

Italiano :

Esplorate l’Espace Pédagogique Forestier des Coulmes! Un’immersione totale nella natura, ideale per i bambini e gli appassionati della foresta. Questo percorso invita a fare il pieno di energia e a scoprire i tesori della foresta.

Español :

¡Explore el Espace Pédagogique Forestier des Coulmes! Una inmersión total en la naturaleza, ideal para niños y aficionados al bosque. Este sendero te invita a recargar las pilas mientras descubres los tesoros del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-30 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme