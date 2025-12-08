Espace trail du Mortainais Circuit 1 (10 kms) Trail urbain dans Mortain Mortain-Bocage Manche
Espace trail du Mortainais Circuit 1 (10 kms) Trail urbain dans Mortain Place du Château 50140 Mortain-Bocage Manche Normandie
Durée : 60 Distance : 10050.0 Tarif :
Trail urbain permettant de découvrir les sites emblématiques de la ville de Mortain les petite et grande cascades (inscrites en Espace Naturel Sensible), le site historique de la cote 314 (contre-attaque de Mortain en 1944), la petite chapelle avec vue sur le Mont Saint-Michel.
+33 2 33 79 30 30
Urban trail to discover the emblematic sites of Mortain: the small and large waterfalls, the white abbey, côte 314, the small chapel with a view of Mont Saint-Michel.
Stadttrail, der es ermöglicht, die symbolträchtigen Orte der Stadt Mortain zu entdecken: die kleinen und großen Wasserfälle (als Espace Naturel Sensible eingetragen), die historische Stätte der cote 314 (Gegenangriff auf Mortain im Jahr 1944), die kleine Kapelle mit Blick auf den Mont Saint-Michel.
Un percorso urbano per scoprire i luoghi emblematici della città di Mortain: le cascate piccole e grandi (classificate come Area Naturale Sensibile), il sito storico della collina 314 (contrattacco di Mortain nel 1944), la piccola cappella con vista sul Mont Saint-Michel.
Un recorrido urbano para descubrir los lugares emblemáticos de la ciudad de Mortain: las pequeñas y grandes cascadas (catalogadas como Espacio Natural Sensible), el sitio histórico de la colina 314 (contraataque de Mortain en 1944), la pequeña capilla con vistas al Monte Saint-Michel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par Normandie Tourisme