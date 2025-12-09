Espace trail du Mortainais Circuit 2 (18,8 kms) Les crêtes du Mortainais Mortain-Bocage Manche
Espace trail du Mortainais Circuit 2 (18,8 kms) Les crêtes du Mortainais Mortain-Bocage Manche vendredi 1 mai 2026.
Espace trail du Mortainais Circuit 2 (18,8 kms) Les crêtes du Mortainais
Espace trail du Mortainais Circuit 2 (18,8 kms) Les crêtes du Mortainais Place du Château 50140 Mortain-Bocage Manche Normandie
Durée : 120 Distance : 18730.0 Tarif :
Parcours à la découverte des communes voisines de Romagny et Le Neufbourg via le GR®22 et le GRP® des crêtes du Mortainais, de beaux points de vue en perspective !
+33 2 33 79 30 30
English : Espace trail du Mortainais Circuit 2 (18,8 kms) Les crêtes du Mortainais
Discover the neighbouring towns of Romagny and Le Neufbourg via the GR®22 and the GRP® des crêtes du Mortainais, with many beautiful views in store!
Deutsch :
Entdecken Sie die Nachbargemeinden Romagny und Le Neufbourg über den GR®22 und den GRP® des crêtes du Mortainais, schöne Aussichtspunkte in Aussicht!
Italiano :
Scoprite le vicine cittadine di Romagny e Le Neufbourg attraverso il GR®22 e il GRP® des crêtes du Mortainais, con panorami da sogno!
Español :
Descubra las localidades vecinas de Romagny y Le Neufbourg por el GR®22 y el GRP® des crêtes du Mortainais, ¡con unas vistas espectaculares!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme