Espace trail du Mortainais Circuit 3 (28,2 kms) Le bocage entre monts et vallées Mortain-Bocage Manche

Espace trail du Mortainais Circuit 3 (28,2 kms) Le bocage entre monts et vallées

Espace trail du Mortainais Circuit 3 (28,2 kms) Le bocage entre monts et vallées Place du Château 50140 Mortain-Bocage Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 28250.0 Tarif :

Après l’ascension vers la petite chapelle et son superbe panorama, d’agréables sentiers bocagers et la voie verte vous emmènent à la découverte des communes de Saint-Barthélémy et Saint-Clément-Rancoudray.

+33 2 33 79 30 30

English : Espace trail du Mortainais Circuit 3 (28,2 kms) Le bocage entre monts et vallées

After climbing up to the little chapel and its superb panorama, pleasant woodland paths and the voie verte take you to discover the communes of Saint-Barthélémy and Saint-Clément-Rancoudray.

Deutsch :

Nach dem Aufstieg zur kleinen Kapelle mit ihrem herrlichen Panorama führen Sie angenehme Heckenpfade und der grüne Weg zur Entdeckung der Gemeinden Saint-Barthélémy und Saint-Clément-Rancoudray.

Italiano :

Dopo la salita alla piccola cappella e il suo superbo panorama, piacevoli sentieri agricoli con siepi e la greenway vi porteranno alla scoperta dei comuni di Saint-Barthélémy e Saint-Clément-Rancoudray.

Español :

Tras subir a la pequeña capilla y su magnífico panorama, los agradables senderos del bosque y la vía verde le llevarán a recorrer los municipios de Saint-Barthélémy y Saint-Clément-Rancoudray.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme