ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 2 NOTRE-DAME DE TRÉDOS Riols Hérault

ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 2 NOTRE-DAME DE TRÉDOS Riols Hérault vendredi 1 août 2025.

ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 2 NOTRE-DAME DE TRÉDOS Trail Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 2 NOTRE-DAME DE TRÉDOS Place du Foirail 34220 Riols Hérault Occitanie

Durée : 180 Distance : 1300.0 Tarif :

Le parcours Trail Notre-Dame de Trédos est un itinéraire passionnant qui ravira les amateurs de trail et de nature. Il offre une combinaison unique de paysages magnifiques, de sentiers techniques et de défis physiques.

Difficulté moyenne

+33 4 67 97 06 65

English : ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 2 NOTRE-DAME DE TRÉDOS

Le parcours Trail Notre-Dame de Trédos est un itinéraire passionnant qui ravira les amateurs de trail et de nature. Il offre une combinaison unique de paysages magnifiques, de sentiers techniques et de défis physiques.

Deutsch : ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 2 NOTRE-DAME DE TRÉDOS

Le parcours Trail Notre-Dame de Trédos est un itinéraire passionnant qui ravira les amateurs de trail et de nature. Il offre une combinaison unique de paysages magnifiques, de sentiers techniques et de défis physiques.

Italiano :

Il Sentiero Notre-Dame de Trédos è un percorso emozionante che farà la gioia degli amanti dei sentieri e della natura. Offre una combinazione unica di paesaggi magnifici, sentieri tecnici e sfide fisiche.

Español : ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 2 NOTRE-DAME DE TRÉDOS

Le parcours Trail Notre-Dame de Trédos est un itinéraire passionnant qui ravira les amateurs de trail et de nature. Il offre une combinaison unique de paysages magnifiques, de sentiers techniques et de défis physiques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme