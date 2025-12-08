ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 4 LES BALCONS DU CAROUX Mons Hérault

ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 4 LES BALCONS DU CAROUX Trail Difficulté moyenne

ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 4 LES BALCONS DU CAROUX Avenue de la Gare 34390 Mons Hérault Occitanie

Durée : 120 Distance : 920.0 Tarif :

Profitez d’un itinéraire de faible distance mais à la fois technique et esthétique, idéal pour travailler l’enchainement montée descente sur sentier technique.

Difficulté moyenne

+33 4 67 97 06 65

Italiano :

Approfittate di questo percorso breve ma tecnico e attraente, ideale per praticare la sequenza salita-discesa su un sentiero tecnico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme