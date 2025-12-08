ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 4 LES BALCONS DU CAROUX Mons Hérault
Durée : 120 Distance : 920.0 Tarif :
Profitez d’un itinéraire de faible distance mais à la fois technique et esthétique, idéal pour travailler l’enchainement montée descente sur sentier technique.
+33 4 67 97 06 65
Approfittate di questo percorso breve ma tecnico e attraente, ideale per praticare la sequenza salita-discesa su un sentiero tecnico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme