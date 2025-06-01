ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 6 LA VERTICALE DU CAROUX Mons Hérault

ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 6 LA VERTICALE DU CAROUX Mons Hérault vendredi 1 août 2025.

Durée : 120 Distance : 580.0 Tarif :

Cet itinéraire en montée sèche vous conduira par l’emblématique sentier des gardes jusqu’à la table d’orientation du Caroux. Vous découvrirez un belvédère exceptionnel sur la vallée de l’Orb et la montagne noire. Une verticale idéale pour s’entrainer en côte et découvrir le plateau du Caroux.

English : ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 6 LA VERTICALE DU CAROUX

Deutsch : ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 6 LA VERTICALE DU CAROUX

Italiano :

Questo percorso secco in salita vi porta lungo l’emblematico sentier des gardes fino all’indicatore del punto di vista di Caroux. Scoprirete un punto di vista eccezionale sulla valle dell’Orb e sulla Montagne Noire. È il luogo ideale per praticare l’alpinismo e scoprire l’altopiano di Caroux.

Español : ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 6 LA VERTICALE DU CAROUX

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme