Espiens, dans les coteaux, vers le château de Salles Espiens Lot-et-Garonne

Espiens, dans les coteaux, vers le château de Salles 47600 Espiens Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10700.0 Tarif :

Par monts et par vaux, à travers bois et vignobles, ces lieux impressionnent le panorama d’Espiens, le site du Château de Salles, l’une des caves particulières de Buzet qui ouvre ses chais au public.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Espiens, dans les coteaux, vers le château de Salles

Over hills and valleys, through woods and vineyards, these places impress: the panorama of Espiens, the site of the Château de Salles, one of the private cellars of Buzet which opens its cellars to the public.

Deutsch : Espiens, dans les coteaux, vers le château de Salles

Über Stock und Stein, durch Wälder und Weinberge beeindrucken diese Orte: das Panorama von Espiens, die Anlage des Château de Salles, eine der besonderen Weinkellereien von Buzet, die ihre Weinkeller für die Öffentlichkeit zugänglich macht.

Italiano :

Attraverso colline e valli, boschi e vigneti, questi luoghi colpiscono: il panorama di Espiens, il sito dello Château de Salles, una delle cantine private di Buzet che apre le sue cantine al pubblico.

Español : Espiens, dans les coteaux, vers le château de Salles

Sobre colinas y valles, a través de bosques y viñedos, estos lugares impresionan: el panorama de Espiens, el sitio del Château de Salles, una de las bodegas privadas de Buzet que abre sus bodegas al público.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine