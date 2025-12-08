ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault
Durée : 150 Distance : 310.0 Tarif :
L’association KERMIT vous invite à découvrir deux boucles immersives au cœur d’un environnement naturel, où les arbres sont les véritables guides de votre promenade Une découverte sensible des arbres de La-Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.
https://www.association-kermit.fr/les-chemins-des-arbres/la-vacquerie/ +33 4 67 88 86 44
English : ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE
Deutsch : ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE
Italiano :
L’associazione KERMIT vi invita a scoprire due percorsi immersivi nel cuore di un ambiente naturale, dove gli alberi sono le vere guide della vostra passeggiata: Una scoperta sensibile degli alberi di La-Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.
Español : ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE
