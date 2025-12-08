ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE A pieds Difficulté moyenne

ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE 34520 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault Occitanie

Durée : 150 Distance : 310.0 Tarif :

L’association KERMIT vous invite à découvrir deux boucles immersives au cœur d’un environnement naturel, où les arbres sont les véritables guides de votre promenade Une découverte sensible des arbres de La-Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

https://www.association-kermit.fr/les-chemins-des-arbres/la-vacquerie/ +33 4 67 88 86 44

English : ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE

Deutsch : ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE

Italiano :

L’associazione KERMIT vi invita a scoprire due percorsi immersivi nel cuore di un ambiente naturale, dove gli alberi sono le vere guide della vostra passeggiata: Una scoperta sensibile degli alberi di La-Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

Español : ESSENCES ET SENS LE CHEMIN DE L’ÉRABLE

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme