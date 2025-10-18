Itinéraire et balade : Fécamp, ville d’architectes Maison du patrimoine Fécamp

Itinéraire et balade : Fécamp, ville d’architectes Samedi 18 octobre, 15h00 Maison du patrimoine Seine-Maritime

Durée 2h, prévoir chaussures confortables.

La Ville de Fécamp regorge d’édifices que nous croisons quotidiennement. Certains se fondent dans le décor alors que d’autres ne cessent de susciter l’intérêt. Mais connaissez-vous les hommes qui en sont à l’origine ? Au fil d’un parcours, cette visite propose de dresser le portrait d’architectes qui ont paré la ville de ces monuments. Laissez-vous conter les anecdotes, décrire les façades et ouvrez un nouveau regard sur ces pépites plus ou moins cachées ! Votre sens de l’observation sera mis à contribution…

Maison du patrimoine 10 rue des forts Fécamp, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

