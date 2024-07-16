Etang de Civrieux pêche Civrieux-d’Azergues Rhône
Etang de Civrieux pêche
Etang de Civrieux pêche Chemin de Lozanne 69380 Civrieux-d’Azergues Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Vous ne savez pas où aller lors d’une journée ensoleillée ? Pêche, balade et pétanque vous attendent à l’étang de Civrieux d’Azergues.
http://www.cartedepeche.fr/ +33 4 72 18 01 80
English : Etang de Civrieux
Fishing pond (category 2, 2 rods).
Deutsch : Etang de Civrieux
Sie wissen nicht, wohin Sie an einem sonnigen Tag gehen sollen? Angeln, Spazierengehen und Boulespielen erwarten Sie am Étang de Civrieux d’Azergues.
Italiano :
Non sapete dove andare in una giornata di sole? Pesca, passeggiate e bocce vi aspettano al laghetto Civrieux d’Azergues.
Español : Etang de Civrieux
¿No sabe adónde ir en un día soleado? Pesca, senderismo y petanca le esperan en el estanque Civrieux d’Azergues.
