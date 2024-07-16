Etang de Civrieux pêche Civrieux-d’Azergues Rhône

Etang de Civrieux pêche Civrieux-d’Azergues Rhône vendredi 1 août 2025.

Etang de Civrieux pêche

Etang de Civrieux pêche Chemin de Lozanne 69380 Civrieux-d’Azergues Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Vous ne savez pas où aller lors d’une journée ensoleillée ? Pêche, balade et pétanque vous attendent à l’étang de Civrieux d’Azergues.

http://www.cartedepeche.fr/   +33 4 72 18 01 80

English : Etang de Civrieux

Fishing pond (category 2, 2 rods).

Deutsch : Etang de Civrieux

Sie wissen nicht, wohin Sie an einem sonnigen Tag gehen sollen? Angeln, Spazierengehen und Boulespielen erwarten Sie am Étang de Civrieux d’Azergues.

Italiano :

Non sapete dove andare in una giornata di sole? Pesca, passeggiate e bocce vi aspettano al laghetto Civrieux d’Azergues.

Español : Etang de Civrieux

¿No sabe adónde ir en un día soleado? Pesca, senderismo y petanca le esperan en el estanque Civrieux d’Azergues.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme