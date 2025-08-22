Etang de la Lèche Fillière Haute-Savoie

Etang de la Lèche

Etang de la Lèche Route de la Lèche 74370 Fillière Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Situé à Saint-Martin-Bellevue tout près du hameau des Chapalliers, ce coin de nature est aménagé à l’attention en particulier des personnes à mobilité réduite. Il leur est ainsi possible d’accéder aisément à cet espace calme invitant à la détente.

+33 4 50 60 32 04

English : Etang de la Lèche

Located in Saint-Martin-Bellevue, right near the hamlet of Chapalliers, this little wedge of nature is set up with particular attention to persons with reduced mobility. They will thus be able to easily access this calm space that invites relaxation.

Deutsch : Etang de la Lèche

Diese ruhige Ecke in der Natur befindet sich in Saint-Martin-Bellevue, ganz in der Nähe des kleinen Ortes Chapalliers, und wurde insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität gestaltet. Für sie ist es ohne weiteres möglich, diesen ruhigen, zur Entspannung einladenden Ort leicht zu erreichen.

Italiano :

A Saint-Martin-Bellevue, nei pressi del villaggio Chapalliers, questo angolo naturalistico è predisposto anche per le persone a mobilità ridotta, che possono quindi accedere senza difficoltà a questo luogo tranquillo che invita al relax.

Español : Etang de la Lèche

Situado en Saint-Martin-Bellevue, cerca de la aldea de Chapalliers, este rincón de la naturaleza está pensado para personas con movilidad reducida. Así, pueden acceder fácilmente a este espacio tranquilo que invita a la relajación.

