Étang de Sault VIDANGE TEMPORAIRE EN COURS Prémilhat Allier

Étang de Sault VIDANGE TEMPORAIRE EN COURS Sault 03410 Prémilhat Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Étang offrant un large panel d’activités aux portes de Montluçon. Pêche, aire pique-nique, balade, parcours santé, sports nautiques, camping avec aire camping-cars et 3 restaurants.
VIDANGE JUSQU’À 2027 (sports d’eau interrompus durant cette période).
http://www.mairie-premilhat.fr/ +33 4 70 51 50 03
English :
Pond offering a wide range of activities just outside Montluçon. Fishing, picnic area, walks, fitness trail, water sports, campsite with motorhome area and 3 restaurants.
DRAINED UNTIL 2027 (water sports suspended during this period).
Deutsch :
Teich mit einem breiten Angebot an Aktivitäten vor den Toren von Montluçon. Angeln, Picknickbereich, Wanderungen, Gesundheitsparcours, Wassersport, Campingplatz mit Wohnmobilstellplatz und 3 Restaurants.
LEERUNG BIS 2027 (Wassersport während dieser Zeit unterbrochen).
Italiano :
Stagno che offre una vasta gamma di attività alle porte di Montluçon. Pesca, area picnic, passeggiate, percorso fitness, sport acquatici, campeggio con parcheggio per roulotte e 3 ristoranti.
SFRUTTATO FINO AL 2027 (sport acquatici sospesi durante questo periodo).
Español :
Estanque que ofrece una amplia gama de actividades a las afueras de Montluçon. Pesca, merendero, paseos, pista de fitness, deportes náuticos, camping con aparcamiento para caravanas y 3 restaurantes.
Drenado hasta 2027 (deportes náuticos suspendidos durante este periodo).
