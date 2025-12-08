Étang de Verne n°69 Baume-les-Dames Doubs
vendredi 1 mai 2026
En VTT assistance électrique Difficile
Place Jouffroy d'Abbans, Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 31370.0
Entre Doubs paisible, villages de charme et crêtes forestières.
Difficile
English :
Between peaceful Doubs, charming villages and forested ridges.
Deutsch :
Zwischen dem friedlichen Doubs, charmanten Dörfern und bewaldeten Bergrücken.
Italiano :
Tra il tranquillo Doubs, villaggi incantevoli e crinali boscosi.
Español :
Entre el apacible Doubs, pueblos con encanto y crestas boscosas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data