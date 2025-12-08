Étang de Verne n°69 Baume-les-Dames Doubs

Étang de Verne n°69 En VTT assistance électrique Difficile

Étang de Verne n°69 Place Jouffroy d’Abbans, Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 31370.0 Tarif :

Entre Doubs paisible, villages de charme et crêtes forestières.

Difficile

English :

Between peaceful Doubs, charming villages and forested ridges.

Deutsch :

Zwischen dem friedlichen Doubs, charmanten Dörfern und bewaldeten Bergrücken.

Italiano :

Tra il tranquillo Doubs, villaggi incantevoli e crinali boscosi.

Español :

Entre el apacible Doubs, pueblos con encanto y crestas boscosas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data