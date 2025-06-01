Étangs et rochers Éguelshardt Moselle
Étangs et rochers Éguelshardt Moselle vendredi 1 août 2025.
Étangs et rochers Adultes En VTT Difficulté moyenne
Étangs et rochers 57230 Éguelshardt Moselle Grand Est
Durée : 105 Distance : 19000.0 Tarif :
Ce circuit VTT de découverte (suivre balisage n°1 bleu) vous invite à parcourir des sites naturels et patrimoniaux d’une extraordinaire variété: ruines du château de Waldeck, rochers de l’Erbsenfelsen, Etang de Hanau.
+33 3 87 06 16 16
English :
This mountain bike discovery trail (follow the blue markers) invites you to explore an extraordinary variety of natural and heritage sites: the ruins of Waldeck castle, the Erbsenfelsen rocks, the Hanau pond.
Deutsch :
Diese Mountainbike-Entdeckungstour (folgen Sie der blauen Markierung Nr. 1) lädt Sie dazu ein, Natur- und Kulturerbestätten von außergewöhnlicher Vielfalt zu durchqueren: Ruinen der Burg Waldeck, Erbsenfelsen, Etang de Hanau.
Italiano :
Questo percorso di scoperta in mountain bike (seguire la segnaletica blu n. 1) invita a esplorare una straordinaria varietà di siti naturali e patrimoniali: le rovine del castello di Waldeck, le rocce di Erbsenfelsen, lo stagno di Hanau.
Español :
Esta ruta de descubrimiento en bicicleta de montaña (siga la señalización azul nº 1) le invita a explorar una extraordinaria variedad de lugares naturales y patrimoniales: las ruinas del castillo de Waldeck, las rocas de Erbsenfelsen, el estanque de Hanau.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Système d’information touristique Lorrain